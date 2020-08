Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin kollidiert mit Hund und stürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 80 Jahre alte Pedelecfahrerin am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 34 Jahre alter Heinsberger ging gegen 17.15 Uhr mit einem Hund im Bereich der Gustav-Heinemann-Promenade spazieren, als sich das Tier losriss und auf den Radweg lief. Die Bocholterin konnte nicht mehr ausweichen, prallte mit ihrem Pedelec gegen den Hund und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

