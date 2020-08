Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Überwachungskamera abgebaut und entwendet

Gronau (ots)

Unbekannte entwendeten eine Überwachungskamera in Gronau. An der Gebäuderückseite eines Verbrauchermarktes an der Straße "Zum Lukas Krankenhaus" war nur noch die Halterung der Sicherheitseinrichtung zu sehen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag vergangener Woche, 22.00 Uhr, bis zum gestrigen Dienstag, 10.50 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

