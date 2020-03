Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Auf Motorrad aufgefahren

Möhnesee (ots)

Auf dem Haarweg ist es in Höhe eines Feldweges am Mittwochmorgen gegen 09:35 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 65-jähriger Motorradfahrer war in westlicher Richtung unterwegs und bremste vor dem Feldweg etwas ab. Ein nachfolgender 49-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Motorrad. Durch den Aufprall stürzte der 65-Jährige, er kam mit leichten Verletzungen davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. (wo)

