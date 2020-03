Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer

Soest (ots)

Am Dienstag, um 17:45 Uhr, wurde die Polizei zu einem Supermarkt an der Niederbergheimer Straße gerufen. Hier randalierte ein unbekannter Mann. Er schlug gegen abgestellte Fahrräder und beschädigte eine Werbetafel. Anschließend urinierte er vor dem Geschäft gegen einen Mülleimer und fuhr dann ohne Schuhe mit einem Fahrrad davon. Aufgrund einer sehr genauen Personenbeschreibung konnte eine Polizeistreife den Mann am Müllingser Weg antreffen. Er beleidigte die Polizisten auf übelste Art und Weise und drohte Ihnen. Der 37-jährige Soester wurde letztlich in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,48 Promille.(lü)

