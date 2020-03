Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Strohballenbrand

Erwitte (ots)

Am Mittwoch, um 01:43 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an einen Feldweg südlich der B1 in Richtung Eikeloh gerufen. Hier brannten etwa 1000 Strohballen beim Eintreffen der Feuerwehr in voller Ausdehnung. Die Wehr ließ die Strohballen kontrolliert abbrennen. Die Polizei geht bislang von Brandstiftung als Ursache aus. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen aus dem Bereich geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell