Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand einer Filteranlage in Varel - derzeit vermutet Polizei einen technischen Defekt - Brandursachenermittlung dauert an

Varel (ots)

Am Donnerstagmorgen, 23.01.2020, kam es gegen 09:25 Uhr in einem Metallbaubetrieb in Langendamm zu einem Brand.

Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes entstand ein Feuer in der Lüftungsanlage. Löschversuche zweier Mitarbeiter verliefen zunächst erfolglos, so dass die Freiwillige Feuerwehr alarmiert werden musste und den Brand löschen konnte.

Die beiden Mitarbeiter wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus in Varel eingeliefert.

Am Gebäude entstand kein Schaden, die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

