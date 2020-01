Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Mittelschalldämpfers und herausgesägter Zaun in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag, 23.01.2020, von einem Pkw Skoda, der auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Bunsenstraße stand, den Mittelschalldämpfer.

Außerdem wurde in der Gartenkolonie Neuengroden im Triftweg in der Zeit vom 09.- 22.01.2020 ein Zaunelement rausgesägt, was u.U. aufgefallen sein könnte.

In beiden Fällen bittet die Polizei mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind bzw. die das Heraussägen beobachten konnten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

