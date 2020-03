Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Radfahrerin schwer verletzt

Erwitte (ots)

Am Mittwoch, um 12:35 Uhr, kam es am Overhagener Weg zu einem Unfall. Eine 21-jährige Frau aus Herford fuhr vom Firmenparkplatz der Hella mit ihrem Mercedes Sprinter auf den Overhagener Weg. Dabei übersah sie einen 55-jährigen Mann aus Lippstadt der dort mit seinem E-Bike unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Lippstädter Zweiradfahrer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1200,- EUR geschätzt. (lü)

