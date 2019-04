Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall

Olsberg (ots)

Am heutigen Tage gegen 12.30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 46 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine Gruppe von sechs Motorradfahrern aus dem Ruhrgebiet befuhr die Brunskappeler Straße von Brunskappel in Richtung Wiemeringhausen. Nach kurzer Zeit bemerkten sie, dass ein Kradfahrer fehlte. Bei der Nachschau auf der gefahrenen Strecke wurde festgestellt, dass es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem 55-jährigen vermissten Motorradfahrer und einem 52-jährigen Fahrradfahrer aus Olsberg gekommen war. Beide Personen verstarben noch an der Unfallstelle. Die K46 musste bis 16 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. (DS)

