Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tötlicher Verkehrsunfall

Schmallenberg (ots)

Freitag, 05.04.2019, 15:36 Uhr Landstraße 926 zwischen Schmallenberg / Bracht und Lennestadt - Gleierbrück. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 76jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden in einer Gruppe von drei Kradfahrern die Landstraße von Gleierbrück in Fahrtrichtung Bracht. Im Bereich einer Linkskurve geriet der 76jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Grünstreifen kam er zu Fall. Der Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke in beiden Richtungen gesperrt.

Werth.

