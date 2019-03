Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Einkaufsmarkt eingebrochen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Zwei dunkel bekleidete Gestalten sind in der Nacht auf Freitag in einen Einkaufsmarkt in der Hildastraße eingebrochen. Das Duo hatte hierzu kurz nach Mitternacht eine Glasscheibe des Ladens eingeworfen. Anwohner sind durch Scheibenklirren auf das diebische Treiben aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Die Zeugen sahen die Verdächtigen noch mit einem roten Roller in Richtung Weingartenstraße flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der zur Flucht genutzte Roller zuvor gestohlen worden sein. Bei der Anzeigenaufnahme wandte sich der Eigentümer eines derartigen Gefährts an die Beamten und meldete, dass ihm sein Zweirad entwendet wurde. Im Zuge der Fahndung konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg auf einem Parkplatz in der Stegermattsiedlung eine Shisha vorfinden und sicherstellen. Nach bisherigen Feststellungen dürfte diese aus dem Schaufenster des Marktes in der Hildastraße gestohlen worden sein. Was im Einzelnen aus dem Geschäft fehlt ist noch unklar und Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 erbeten. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell