Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zechtour endete in Ausnüchterungszelle

Lahr (ots)

Für einen 22-Jährigen hat seine Zechtour in der Nacht auf Freitag in der Ausnüchterungszelle geendet. Aus einem Lokal am Sonnenplatz hat sich der junge Mann etwa 45 Minuten nach Mitternacht mehrfach über Notruf an die Polizei gewandt und wollte einen angeblichen Diebstahl seiner Uhr zur Anzeige bringen. Eine vernünftige Abklärung des Sachverhalts war den Beamten des Polizeireviers Lahr vor Ort mit dem angeblich Bestohlenen allerdings nicht möglich. Mutmaßlich seiner erheblichen Alkoholisierung von weit über zwei Promille geschuldet, störte er fortlaufend die Befragungen der Ermittler. Abstruse Androhungen des 22-Jährigen und gescheiterte Beruhigungsversuche ließen den Polizisten letztlich keine andere Wahl, als den Störenfried in Gewahrsam zu nehmen. Ob in seiner abenteuerlichen Geschichte über die angeblich verschwundene Uhr ein Funken Wahrheit steckt, müssen die Beamten bei erlangter Nüchternheit des Mannes klären. /wo

