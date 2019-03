Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Sachbeschädigung Eigentümer eines silbernen Kleinwagens gesucht

Gaggenau (ots)

Dank des Hinweises einer Zeugin konnte am Donnerstagabend von hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Gaggenau in der Kanalstraße ein 19-Jähriger dingfest gemacht werden. Laut Schilderung der Beobachterin soll der Heranwachsende gegen 21.45 Uhr an einem auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts abgestellten Wagen die Antenne abgerissen sowie eine Delle verursacht haben. Nun suchen die Ermittler den Eigentümer des Autos, der bei der polizeilichen Aufnahme des Vorfalls schon weggefahren war. Es soll sich um einen dreitürigen, silberfarbenen Kleinwagen gehandelt haben. Der Autofahrer oder Zeugen, die Hinweise zu dessen Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07225 9887-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Den mit annähernd 1,5 Promille unter Alkoholeinfluss stehenden 19-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

