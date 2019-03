Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Aufgeflogen

Baden-Baden (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag bei einem Diebstahlsversuch in einem Modehaus der kurstädtischen Innenstadt aufgeflogen. Ein Zeuge hatte den Verdächtigen nach einem zurückliegenden Diebstahl am Dienstag letzter Woche wiedererkannt und ihn daher genauer unter die Lupe genommen. Wie dann unter Hinzuziehung von Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte kurz vor 15 Uhr festgestellt wurde, hatte der 41-Jährige mutmaßlich versucht, die Sicherung an einer Jacke zu entfernen. Ein in seiner Hosentasche mitgeführtes Taschenmesser wurde von den Polizisten sichergestellt und einbehalten. Wie die weiteren Recherchen der Beamten ergaben, hatte der aus Osteuropa stammende Mann ohne Erlaubnis seinen Duldungsbereich in Karlsruhe verlassen. Gegen ihn wurde daher ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen sowie eines Verstoßes gegen das Ausländergesetz eingeleitet. /wo

