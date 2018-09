POL-RE: Herten: Fußgänger wird angefahren und geht weiter

Recklinghausen (ots) - Auf der Cranger Straße ist am Montag, gegen 15.40 Uhr, ein 50-jähriger Fußgänger verletzt worden. Der Mann aus Rumänien ging an einer Fußgängerampel im Bereich "Im Emscherbruch" über die Straße. Beim Anfahren übersah ein 55-jähriger Autofahrer aus Herten den Fußgänger und erfasste ihn. Anschließend ging der 50-Jährige weiter, konnte aber wenig später in einem LKW entdeckt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

