POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht mit einer Verletzten und 25.000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots) - Auf der Postallee hat es am Montagabend, gegen 21 Uhr, eine Unfallflucht gegeben. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Gladbeck wurde dabei schwer verletzt. Die Frau war in Richtung Nordpark unterwegs und wollte links auf eine Hauseinfahrt abbiegen. Zur gleichen Zeit setzte ein unbekannter Autofahrer zum Überholen an und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend flüchtete der Autofahrer. Die 28-jährige Gladbeckerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallflucht entstand Schaden von rund 25.000 Euro. Insgesamt wurden drei Autos beschädigt - neben dem Wagen der 28-Jährigen und einem geparkten Auto am Straßenrand, dürfte auch das Fahrzeug des unbekannten Autofahrers an der rechte Seite bzw. der Front massiv beschädigt sein. Gesucht wird ein dunkler BMW, in dem vermutlich zwei Personen saßen und die in Richtung Konrad-Adenauer-Allee davonfuhren. Die Polizei sucht Zeugen und bittet unter der Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

