POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Dorsten

Auf der Goethestraße fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr bis Montag, 5.20 Uhr, einen geparkten schwarzen Hyundai i30 an und flüchtete. Am Hyundai entstand 1.500 Euro Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen könnte der Schaden durch einen Reisebus stammen, der im Wendehammer wendete.

Sonntag, in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße An der Marienkirche einen geparkten braunen KÍA Sportage an und flüchtete. Am KIA entstand 2.000 Euro Sachschaden.

2.500 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf der Clemens-August-Straße am Montag. In der Zeit von 11.50 bis 13.30 Uhr, fuhr hier der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen vor einer Apotheke geparkten roten Renault Scenic an und flüchtete.

Recklinghausen

Einen auf der Straße Im Paßkamp geparkten schwarzen Toyota Avensis fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Samstag, 18.30 bis Sonntag, 0.30 Uhr, an. Dabei wurde der linke Kotflügel und die Vorderfront links beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Bottrop

In der Zeit von Samstag, 13.30 bis Sonntag, 6.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Am Schürenbusch einen geparkten blauen Ford Focus an und flüchtete. Am Ford entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Waltrop

Einen am Fahrbahnrand der Straß An der Quelle geparkten silberfarbenen Ford Focus fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Sonntag, in der Zeit von 1 bis 10 Uhr an. Dadurch entstand am Ford 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

