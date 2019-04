Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Rollerunfälle mit schwer verletzten Personen (MES/AR)

Meschede/Arnsberg (ots)

Am Donnerstag kam es zu drei Rollerunfälle. Bei allen Unfällen wurden die Rollerfahrer schwer verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich um 15:15 Uhr in Meschede. Eine 18-Jährige befuhr die Wulsterner Straße mit ihrem 50er-Roller von Remblinghausen in Richtung Herhagen. In einer langgezogenen Linkskurve kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Die Meschederin stürzte und verletzte sich schwer. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Zu dem zweiten Unfall kam es um 15:40 Uhr in Arnsberg. Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße "Lange Wende" von der Autobahn kommend in Richtung Goethestraße. Der Enser bemerkte das Abbiegen eines vor ihm fahrenden Autos und bremste stark ab. Er verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer.

Der dritte Unfall ereignete sich um 16:14 Uhr in Arnsberg. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem 50er-Roller die Bahnhofstraße in Richtung Hüsten als ein 18-jähriger Autofahrer von einer Grundstücksausfahrt in die Bahnhofstraße einbog. Zwischen dem Roller und dem Auto kam es zum Zusammenstoß. Der 18-jährige Arnsberger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Bahnhofstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

