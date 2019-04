Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Arnsberg (ots)

Am Freitagnachmittag (05.04.2019, 16:05 h) befuhr ein 67jähriger Fahrradfahrer aus Arnsberg die Kleinbahnstraße im Ortsteil Hüsten. In Höhe des Bahnüberganges an der Einmündung Kleinbahnstraße / Mühlenberg geriet der Fahrradfahrer mit dem Vorderrad in die kreuzenden Schienen und stürzte. Er wurde schwer verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. (Kri)

