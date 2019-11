Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen, Flottkamp

Fahrradkontrollergebnisse

Bad Segeberg (ots)

Heute führten drei Beamte vom Polizeirevier Kaltenkirchen im Rahmen der Schulwegsicherung eine Fahrradkontrolle im Flottkamp durch. In der Zeit von 07:15 bis 07:45 Uhr fielen den Polizisten 18 mangelhafte Fahrräder auf. In allen Fällen war die Beleuchtung defekt oder gar nicht erst vorhanden. Die betroffenen Schüler erhielten Kontrollberichte und müssen ihre Fahrräder jetzt innerhalb der nächsten Woche in einem ordnungsgemäßen Zustand vorzeigen. In 13 Fällen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das Verwarnungsgeld beträgt je 20 Euro. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei noch einmal auf die Wichtigkeit der Fahrradbeleuchtung gerade in der dunklen Jahreszeit hinweisen. Eltern werden gebeten, auf den verkehrssicheren Zustand der Fahrräder ihrer Kinder zu achten.

