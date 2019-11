Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Sachschaden

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Bebra- Am Mittwoch (13.11.), gegen 17.20 Uhr befuhren zwei Pkw-Fahrer aus Friedrichsdorf und Wehretal die B 27 aus Richtung Bebra-Asmushausen kommend in Richtung Bebra. In Höhe der Unfallstelle - Einmündungsbereich zur B 83 bremste der Fahrer aus Friedrichsdorf sein Fahrzeug vor der dort rotzeigenden Lichtzeichenanlage bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Fahrer aus Wehretal fuhr aus Unachtsamkeit auf. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.500 Euro.

