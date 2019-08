Polizei Hagen

POL-HA: Trunkenheitsfahrt am Innenstadtring

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 14.08.2019, fuhr eine Streifenwagenbesatzung den Graf-von-Galen-Ring gegen 23:00 Uhr entlang. An der Ecke zur Elberfelder Straße fiel ihnen ein Ford auf. In ihm saß ein Mann, der mit dem Auto mittig zwischen beiden Fahrstreifen fuhr und dabei über eine Strecke von zirka 200 Metern blinkte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle musste sich der 32-Jährige beim Aussteigen an seiner Tür festhalten. Er torkelte beim Gehen und es roch nach Alkohol. Ein Test zeigte einen Wert von über 1,4 Promille an. Einen Führerschein besaß der Hagener nicht. Auf der Wache Innenstadt entnahm ihm ein Arzt wenig später eine Blutprobe. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

