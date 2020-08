Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruchversuch scheitert

Täter flüchtet unerkannt

Heek (ots)

Auf Werkzeug hatte es ein Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Heek abgesehen. Gegen 02.00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass sich ein Einbrecher an einem Baucontainer auf einem Grundstück an der Straße "Stroot" zu schaffen machte. Als die Beamten auf der Baustelle eintrafen, flüchtete der Unbekannte. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Fahndung mit einer Wärmebildkamera. Die freiwillige Feuerwehr leuchtete den Tatort aus. Das Bemühen der Einsatzkräfte blieb erfolglos. Der Täter konnte nicht entdeckt werden. Eine Jogginghose, einen Kapuzenpulli, schwarze Handschuhe und dunkle Schuhe trug der Dieb. Die Kripo Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

