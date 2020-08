Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Kettensäge entwendet

Isselburg (ots)

Diebe haben in den vergangenen Tagen aus einem derzeit unbewohnten Haus in Isselburg eine Kettensäge gestohlen. Noch steht nicht fest, wie die Täter in das Gebäude an der Straße Münsterdeich kommen konnten. Das Gerät der Firma Dolmar hatte im Erdgeschoss des Hauses gelegen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Telefon (02871) 2990.

