Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Gabelstapler entwendet

Velen (ots)

Einbrecher haben am Montag in Velen-Ramsdorf in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17 Uhr einen Gabelstapler gestohlen. Die Täter waren in eine Scheune in Ramsdorf eingedrungen. Zuvor hatten sie das Vorhängeschloss am Tor des Hofes an der Südlohner Straße aufgebrochen. Aus dem Inneren einer Scheune entwendeten sie einen Gabelstapler der Marke O und K. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel: (02861) 9000.

