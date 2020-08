Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Traktortechnik entwendet

Raesfeld (ots)

Auf spezielle technische Instrumente in drei Traktoren hatten es Einbrecher in der Nacht zum Montag in Raesfeld abgesehen. Die Täter hatten sich Zugang zum Gelände einer Firma an der Straße Schwietering verschafft. Dort bauten sie aus mehreren Traktoren Monitore und Parallelfahrsysteme aus. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

