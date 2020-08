Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Mobiltelefone entwendet

Heiden (ots)

Drei Smartphones haben Unbekannte in der Nacht zum Montag aus einem Wohnhaus in Heiden gestohlen. Die Täter waren durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Innere des Gebäudes gelangt. Die Diebe ließen zwei Mobiltelefone der Marke Samsung und ein weiteres der Marke Apple mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

