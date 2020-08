Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zeuge gibt Hinweis

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Stadtlohn (ots)

Durch einen Zeugenhinweis konnte die Polizei am Montag einen betrunkenen Autofahrer antreffen. Ein 34-Jähriger fuhr am Nachmittag in Schlangenlinien über die Landesstraße 572 in Richtung Stadtlohn und geriet dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Der Autofahrer wurde von Polizeibeamten kurze Zeit später an seiner Wohnung angetroffen. Ein Atemalkoholtest ließ auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,2 Promille schließen. Ein Arzt entnahm zwei Blutproben, um den exakten Wert während der Fahrt ermitteln zu können. Der Mann gab an, nach der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher.

