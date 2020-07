Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Geldbörse im LIDL

Salmtal (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2020, gegen 10.50 Uhr, wurde im LIDL-Markt in Salmtal eine Geldbörse aus einer Stofftasche, die sich im Einkaufswagen der 67-jährigen Geschädigten befand, entwendet. Im Rahmen dieser Tat verhielten sich zwei weibliche Personen gegenüber der Geschädigten sehr verdächtig. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich, Tel. 06571 / 926-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Uwe Fleury, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell