Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.2020 gegen 17:30 Uhr kam es am Ortsausgang Bitburg in Fahrtrichtung Fließem, unmittelbar hinter dem dortigen Engpass, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Kleinwagen und einem orangen Geländewagen. Beide Fahrzeuge wurden beim Unfallgeschehen nicht unerheblich beschädigt. Zwecks Klärung des Unfallgeschehens werden Zeugen gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850, zu melden.

