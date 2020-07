Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Montag, den 20.07.2020 gegen 18:10 Uhr befuhr ein Pkw Dacia den Kreisverkehr Wittlicher Straße/Ludwig-Jahn Straße in Bitburg von Bitburg-Erdorf kommend. Die aus der Ludwig-Jahn Straße in den Kreisverkehr einfahrende Fahrerin eines weißen Kleinwagens missachtete dabei die Vorfahrt der Dacia-Fahrerin, sodass diese ausweichen musste und mit einem Verkehrsschild zusammenstieß. Die Fahrerin des weißen Pkw sowie eventuelle Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

