Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Telefonbetrug - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Stadt und Landkreis Hildesheim - (jpm)Am 06.05.2020 wurden bei der Polizei mehrere Fälle angezeigt, bei denen sich Betrüger telefonisch bei älteren Mitbürgern meldeten. In zwei Fällen hatten die Täter mit ihren Maschen Erfolg.

Bereits am Nachmittag des 01.05.2020 erhielt eine 67-jährige Frau aus Hildesheim einen Anruf von einer angeblichen Anwaltskanzlei. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie einen niedrigen, fünfstelligen Geldbetrag gewonnen habe. Vor der Auszahlung sei es jedoch erforderlich, dass die Frau Gutscheine einer Internet-Verkaufsplattform erwirbt und die entsprechenden Codes bekanntgibt. Dieser Forderung kam sie nach. Sie übermittelte am Anfang dieser Woche Codes im Wert eines unteren, dreistelligen Betrages an die vermeintliche Kanzlei. Anschließend wurde sie aufgefordert, eine mittlere, vierstellige Transfergebühr auf ein Konto in Asien zu überweisen. Der 67-jährigen kamen nun Zweifel. Nach Beratungsgesprächen mit ihrer Bank und einem Mitarbeiter der Verkaufsplattform erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Am Montag, 04.05.2020, meldete sich ein unbekannter Täter bei einem 80-jähren Mann aus dem Bereich Bockenem und stellte sich als Mitarbeiter einer Fernsehlotterie vor. Der Anrufer versuchte an die Kontodaten des Seniors zu kommen. Nachdem dieser Rückfragen stellte, beendete der Täter das Gespräch.

Eine 89-jährige Frau aus dem Bereich Gronau wurde am 05.05.2020 durch eine männliche Person angerufen, die sich als Verwandter ausgab und Fragen zu ihren Sparbüchern stellte. Die Dame erkannte den Betrugsversuch, worauf der Anrufer auflegte.

Am Vormittag des 06.05.2020 gab sich ein männlicher Täter gegenüber einer 78-jährigen Frau aus der Gemeinde Sibbesse am Telefon als Sohn aus. Zur Begleichung eines Unfallschadens würde er einen unteren, fünfstelligen Geldbetrag benötigen. Nach einem Rückruf bei ihrem Sohn, der ihr bestätigte keinen Unfall gehabt zu haben, meldete die Dame den Vorfall der Polizei.

Ebenfalls am 06.05.2020 meldete sich eine männliche Person telefonisch bei einer 79-jährigen Frau aus dem Bereich Bad Salzdetfurth. Er gab sich als Neffe aus. Als der Mann auf Nachfrage der Dame den Grund seines Anrufes nicht formulieren konnte, legte die Angerufene auf.

Bei einer 92-jährigen Frau aus Bad Salzdetfurth gelang es Betrügern am 06.05.2020 einen mittleren, vierstelligen Geldbetrag zu erlangen. Gegen 11:00 Uhr meldete sich eine weibliche Person bei der Seniorin, der es gelang, die ältere Dame glauben zu lassen, mit ihrer Enkelin zu sprechen. Auch in dem Fall wurde von einem angeblichen Verkehrsunfall berichtet und um eine niedrige, fünfstellige Summe bezüglich der Regulierung gebeten. Zudem sollte bereits ein Rechtsanwalt durch die Enkelin betraut worden sein. Im weiteren Verlauf meldete sich auch der angebliche Anwalt bei der Seniorin und erschlich sich ihr Vertrauen. Diese war letztlich bereit, Ihrer angeblichen Enkelin mit einem vierstelligen Geldbetrag auszuhelfen. Das Geld wurde abschließend, nach vorheriger Vereinbarung, gegen 14:00 Uhr durch einen angeblichen Geschäftsführer einer Fahrzeug-Werkstatt abgeholt.

Zu dem Geldabholer liegt folgende Beschreibung vor:

-Ca. 180 cm groß

-Kräftige Statur

-Dunkle Haare, dunkler Vollbart

-Dunklerer Teint

-Mitte 40

-Dunkle Hose

-Dunkle Weste

Es ist zu vermuten, dass die Person ein Fahrzeug genutzt hat, zu dem keine Angaben vorliegen.

Zeugen, denen die beschriebene Person und eventuell ein Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Hildesheim unter 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

