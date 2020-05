Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen, Heyersum - Verkehrsunfall mit Vollsperrung der B1

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Heyersum, B1 (al) Am heutigen Nachmittag, 06.05.20 gegen 13:50 Uhr, befährt ein langsam fahrendes Baufahrzeug die B1 von Klein Escherde kommend in Richtung Nordstemmen. Als dieses von der B1 in den Ort Heyersum abbiegt und verzögert, muss der nachfolgende und aufschließende Verkehr ebenfalls seine Fahrt verlangsamen. Ein an zweiter Stelle folgender 33-Jähriger aus Duingen bremst mit seinem Ford SUV. Eine ihm folgende 40-Jährige übersieht dies bzw. schätz die vor ihr fahrende Geschwindigkeit falsch ein, kann mit ihrem Mercedes Kastenwagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und kollidiert mit dem Heck des Ford SUV. Ein ihr an dritter Stelle folgender 65-jähriger Audifahrer aus Laatzen ist ebenfalls unaufmerksam und hält den nötigen Sicherheitsabstand nicht ein, so dass dieser unmittelbar nach der ersten Kollision mit dem Heck des Mercedes Kastenwagens zusammenstößt. Alle Fahrer bleiben unverletzt und waren jeweils allein in ihren Fahrzeugen unterwegs. Die Pkw werden erheblich beschädigt. Aufgrund auslaufenden Öls rückt die Feuerwehr aus. Die Bundesstraße ist ca. eine Std. voll gesperrt, bevor eine einspurige Verkehrsführung an der Unfallstelle vorbei möglich ist. Gegen 16 Uhr ist die polizeiliche Unfallaufnahme beendet und die Unfallwagen durch Abschleppdienste geborgen. Zu diesem Zeitpunkt übernimmt die Straßenmeisterei die Verkehrslenkung und weiteren Aufräum- und Säuberungsarbeiten an der Unfallstelle.

