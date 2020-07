Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sitzbank in Mötsch beschädigt

Bitburg (ots)

Am Montag, 20.07.2020, wurde durch einen Unbekannten eine Sitzbank am Wegesrand im Bereich Auf der obersten Messehöh in Bitburg-Mötsch versucht anzuzünden. Eine zufällig vorbeikommende Wanderin bemerkte die qualmende Bank und löschte mit ihrer Wasserflasche den Schwelbrand ab. Die Wanderin bemerkte in einiger Entfernung zur Bank eine männliche Person, die sie als groß, dünn, auffallend blass mit kurzem blonden Haar beschrieb. Er trug ein helles Achselshirt. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



