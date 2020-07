Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hinweise zu Verkehrsunfall

Ernzen (ots)

Am Wochenende wurde die Polizei Bitburg im Bereich Ernzen nahe der luxemburgischen Grenze auf einen stark unfallbeschädigten schwarzen Mercedes C-Klasse Limousine aufmerksam. Dieser war an der Fahrzeugfront massiv beschädigt und wies zudem rote Farbspuren am Heck auf. Jedoch bestehen bislang keinerlei Hinweise auf einen Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung des genannten Fahrzeugs oder zu einer möglichen Unfallstelle machen können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Bitburg aufzunehmen.

