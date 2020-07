Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigte Straßenlaterne nach Verkehrsunfallflucht in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Im Zeitraum zwischen etwa dem 13.07.2020 und dem 20.07.2020 kam es in der Gewerbestraße in Bernkastel-Kues auf Höhe des dortigen DRK Sozialwerkes zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Straßenlaterne beschädigt wurde. Durch den Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Straßenlaterne wurde diese geknickt und der Lampenschirm gelockert. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

POLIZEIINSPEKTION BERNKASTEL-KUES Im Viertheil 22 54470 Bernkastel-Kues Telefon 06531/ 9527-0 Telefax 06531/ 9527-50 pibernkastel-kues@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

