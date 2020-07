Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht und verletzter Person

Prüm (ots)

Am 12.07.2020, gegen Nachmittag, kam es auf einer Strecke zwischen Prüm und Olzheim, vermutlich Höhe des Ortsteils Willwerath, zu einem Auffahrunfall. Ein PKW überholte ein langsam fahrendes Fahrzeug und kam hierbei ins Schleudern. Das Fahrzeug stieß mit einem vorausfahrenden PKW zusammen. Die Fahrerin des überholenden Fahrzeugs zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der Verkehrsunfall wurde erst später bei einer Polizeidienststelle in NRW angezeigt.

Flüchtig ist nach bisherigem Ermittlungsstand ein weinroter PKW mit niederländischem Kennzeichen.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell