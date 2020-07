Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr - Suche nach Unfallstelle

Waxweiler (ots)

Am Donnerstag den 16.07.2020, wurde gegen 23:10 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Waxweiler/ Luxemburger Straße ein verdächtiges Fahrzeug angehalten, da dieses mit quietschenden Reifen in die Luxemburger Straße einfuhr.

Bei dem 20- jährigen polnischen Fahrzeugführer wurde Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich, sodass dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen werden musste.

An dem Fahrzeug konnten frische Unfallspuren festgestellt werden. Der Führerschein des Fahrers, sowie dessen Fahrzeug wurden sichergestellt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise bezüglich etwaiger Unfallstellen, welche mit einem schwarzen Seat Leon mit polnischer Zulassung in Verbindung gebracht werden könnten.

