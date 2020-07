Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Wittlich (ots)

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin befuhr in Wittlich die Gottlieb-Daimler-Straße aus Fahrtrichtung Real-Markt. Ein 70-jähriger Radfahrer befuhr die Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Die Pkw-Fahrerin wollte nach links zum MC Donalds abbiegen, übersah den entgegenkommenden Radfahrer und kollidierte mit ihm. Der Radfahrer wurde verletzt und zwecks weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Durch das Tragen eines Schutzhelmes wurde er vermutlich nicht schwerer verletzt.

