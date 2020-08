Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Leichte Verletzung nach Überschlag

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 18-Jähriger am Montagabend in Ellewick zugezogen. Der Vredener war nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 21.30 Uhr ausgangs einer S-Kurve mit seinem Auto nach rechts von der Straße abgekommen. Er lenkte gegen und driftete nach links über die Straße in den Grünstreifen, kollidierte mit einem Straßenbaum, überschlug sich und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2.000 Euro.

