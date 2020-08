Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.08.20, gegen 23.50 Uhr, wurde durch Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Nach Angaben von Zeugen soll es auch zu körperlichen Angriffen gekommen sein. An der Örtlichkeit sollen sich bis zu 50 Personen aufgehalten haben, die sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei mit mehreren Pkw entfernt hatten. Ob Personen verletzt wurden ist noch nicht genauer bekannt. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche weitere Angaben machen können.

