Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Tödlicher Unfall auf Baustelle in Horben

Freiburg (ots)

Horben - L 124

Am 05.08.2020, gegen 16.25 h, ereignete sich in Horben, auf der Baustelle des Hochwasserrückhaltebeckens, an der L 124, ein Unfall, bei dem ein 60-jähriger LKW-Fahrer tödlich verletzt wurde. Beim Versuch Erdaushub von seinem LKW abzuladen kippte der Auflieger im unebenen Gelände um. Durch den Auflieger wird der LKW-Fahrer im Führerhaus eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Verkehrspolizei Freiburg übernommen.

FLZ/Fi u. Oß

