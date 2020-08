Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Gemeindemitarbeiter von Pkw gestreift - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.08.2020, gegen 13.30 Uhr wurde ein Gemeindemitarbeiter der Gemeinde Gundelfingen bei Arbeiten im Kreuzungsbereich der Hans-Bunte-Straße/Alten Bundesstraße in Fahrtrichtung Gundelfingen von einem weißen PKW gestreift. Hierbei wurde der Gemeindemitarbeiter leicht verletzt. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0761/882-3100.

GG

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell