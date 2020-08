Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kandel: Rucksack vergessen

Freiburg (ots)

Ein Urlaubsgast aus dem Ausland hielt sich am frühen Dienstagabend auf dem Kandel auf. Als er sich gegen 17:30 Uhr wieder auf den Weg ins Tal begab, bemerkte er etwa 45 Minuten später, dass er seinen Rucksack versehentlich auf dem Kandel vergessen hatte.

In der Zeit, die er brauchte um wieder zurück zum Ausgangsort zu gehen, hatte sich offensichtlich jemand des Rucksackes der Marke Deuter angenommen.

Die Polizei geht nicht davon aus, dass dies mit rechtswidriger Zueignungsabsicht geschah, sondern eher, dass jemand den Rucksack der Polizei oder einem Fundbüro zuführen möchte.

Weil der ausländische Gast Deutschland jedoch wieder in wenigen Tagen verlässt, wäre es günstig, wenn sich der Finder des Rucksackes bei der Polizei in Waldkirch meldet, um so die Rückführung zu beschleunigen. Telefon: 07681/4074-0.

