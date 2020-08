Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrzeugführer flüchtig

Neuenburg (ots)

Am 05.08.2020, gegen 07.15 Uhr, ereignete sich auf der B378 zwischen Neuenburg und Müllheim ein Verkehrsunfall, bei welchem mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein mit zwei Personen besetzter PKW die B378 in Richtung Müllheim und wollte an der Einmündung zur L134 nach links abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte das Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß in Richtung Neuenburg fahrenden PKW, dessen Fahrer leicht verletzt wurde.

Der Beifahrer des abbiegenden PKW wurde infolge des seitlichen Zusammenstoßes schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer wurde ebenfalls verletzt, konnte sich aber selbst befreien und flüchtete kurz nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenwagen sowie einen Polizeihubschrauber konnte die flüchtige Person bislang nicht aufgegriffen werden. Bei dem flüchtigen Fahrzeugführer handelt es sich nach Angaben von Zeugen um eine auffällig große, männliche, dunkelhäutige Person. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

