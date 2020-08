Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unfallflucht am Montag - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.08.2020, ist ein geparkter VW Polo in Albbruck beschädigt worden. Dieser war von 17:25 Uhr bis 18:00 Uhr in der Schulstraße geparkt. In dieser Zeitspanne beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den Polo und hinterließ einen Blechschaden von rund 1000 Euro. Eine Frau drückte der Polo-Besitzerin zwar einen Umschlag mit dem Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers in die Hände, jedoch konnte bei einer Überprüfung dieses Fahrzeug ausgeschlossen werden. Der Name dieser Zeugin ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet diese Zeugin und auch andere Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

