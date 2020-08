Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrsunfall sorgt für starke Verkehrsbehinderungen

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstag, 04.08.2020, in WT-Waldshut für starke Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr gesorgt. Gegen 15:45 Uhr waren auf der B 34 am Ochsenbuckel zwei entgegenkommende Autos kollidiert. Ein 47-jähriger Renault-Fahrer war infolge einer Niesattacke auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem VW Tiguan eines 72-jährigen Mannes zusammengestoßen. Alle Insassen, im Renault waren es drei, darunter ein 2-jähriges Kind, im VW zwei, blieben unverletzt. Die Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Bis zur Bergung kam es in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Behinderungen. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 15000 Euro.

