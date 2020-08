Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau (2 Meldungen): Farbschmierereien am Busbahnhof // Einbruch in Grundschule - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Todtnau: Farbschmierereien am Busbahnhof

Wände, Türen und Spiegel der öffentlichen Toilette am Busbahnhof wurden am Samstag, 01.08.2020, zwischen 08.00 und 19 Uhr, von Unbekannten mit Sprühfarbe und einem schwarzen Filzstift beschmiert. Symbole und teilweise ganze Wörter wurden in verschiedenen Farben aufgesprüht. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Todtnau: Einbruch in Grundschule - Polizei bittet um Hinweise!

Ein Einbruch in die Grundschule in der Meinrad-Thoma-Straße wurde der Polizei am Dienstag, 04.08.2020, gemeldet. Unbekannte brachen über eine Tür auf der Nordseite in das Gebäude ein. Die Klassenräume wurden durchsucht, augenscheinlich wurde aber nichts entwendet. Auch in das abgeschlossene Lehrerzimmer wollten die Eindringlinge einbrechen, dies gelang ihnen aber nicht. Der Sachschaden an den Türen beläuft sich auf rund 100 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 03.08.2020, 16.00 Uhr und Dienstag, 04.08.2020, 10.00 Uhr. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum an und um die Grundschule gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell