Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Unnau (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2020, gegen 09.30 Uhr, kam es in Unnau zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der 70-Jährige Fußgänger ging die Erbacher Straße am rechten Fahrbahnrand entlang. Die 73-Jährige PKW-Fahrerin befuhr die besagte Örtlichkeit in derselben Richtung. Zu spät nahm sie den Fußgänger wahr, so dass dieser vom PKW erfasst wurde. Er wurde hierbei schwer verletzt.

