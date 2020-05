Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Niekamp/Betrunkener missachtet Haltesignal

Coesfeld (ots)

Vor der Polizei wegzulaufen, ist einem 33-jährigen Autofahrer aus Olfen am Donnerstag (7.5.20) nicht gelungen. Weil er gegen 20.40 Uhr zu schnell auf der Straße Westerfeld in Olfen unterwegs war, wollten Polizisten den Fahrer stoppen. Dieser missachtete jedoch die Haltesignale. Auf der Straße Niekamp versuchte der Mann wegzulaufen. Jedoch konnten die Beamten den 33-Jährigen einholen. Ein Alkoholtest war positiv. Auf der Wache in Lüdinghausen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Olfener kommt nun ein Strafverfahren zu.

